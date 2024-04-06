Мир 06 апреля 2024, 02:16 Урсула фон дер Ляйен попала в скандал перед европейскими выборами РИА «Новости»

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Назначение депутата Европарламента Маркуса Пипера «представителем блока по малым и средним предприятиям» вызвало недовольство среди высокопоставленных коллег президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен. Об этом сообщило издание Politico.

От главы ЕК потребовали ответа на вопрос, каким образом член ХДС Пипер получил это назначение. Причина — сомнения в прозрачности процедуры.

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Письмо на эту тему фон дер Ляйен написали глава внешнеполитического ведомства Европейского союза Жозеп Боррель и члены еврокомиссии Тьерри Бретон, Николас Шмит и Паоло Джентилони.

Авторы статьи предположили, что скандал может омрачить ее перспективы на переизбрание. Источники Politico не исключают, что назначение Пипера связано с поддержкой германскими христианскими демократами кандидатуры фон дер Ляйен на второй срок.