Мир 03 февраля 2023, 22:21 Урсула фон дер Ляйен посетила бомбоубежище Киева во время удара Глава ЕК фон дер Ляйен рассказала, как укрылась в бомбоубежище в Киеве из-за «авианалета» РИА «Новости»

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Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен рассказала, что ей пришлось укрываться в киевском бомбоубежище из-за «авианалета». Об этом сообщило РИА «Новости».

В пятницу, 3 февраля, в Киеве прошел саммит Евросоюз-Украина. На итоговой пресс-конференции после мероприятия глава Еврокомиссии заявила, что вместе с премьер-министром Украины ходила в почтовое отделение в центральном районе Киева.

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«Поскольку во время этого короткого визита был авианалет, и мне пришлось укрыться в убежище. Это показывает реальность ежедневной войны», — сказала Фон дер Ляйен.

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По итогам саммита европейские лидеры пообещали киевскому режиму продолжать поддержку и дальше водить антироссийские санкции. Глава Еврокомиссии заверила, что для Украины нет никаких жестких сроков относительно вступления в ЕС. По ее словам, процедура зависит от успеха режима Зеленского в подготовке к этому шагу.