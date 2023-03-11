Мир 11 марта 2023, 01:12 Урсула фон дер Ляйен назвала главную тему встречи с Байденом Глава ЕК фон дер Ляйен сообщила, что на встрече с Байденом обсуждала санкции против России РИА «Новости»

Читать 360tv в

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен рассказала, что обсуждала на встрече с президентом США Джо Байденом. По ее словам, главной темой стали санкции против России, передало РИА «Новости».

«Обсуждение серьезно коснулось санкций. Мы уже ввели десять пакетов действенных санкций. Теперь мы фокусируемся на исполнении и предупреждении обхода», — сказала она.

Реклама

Кроме этого, глава Еврокомиссии и американский лидер обсудили поддержку ВСУ и мирного населения Украины.

Реклама

Ранее сообщалось, что на этой встрече Урсула фон дер Ляйен поблагодарила Байдена за помощь в избавлении Европы от зависимости от российского газа. Глава США заявил, что Америка и Евросоюз успешно сотрудничали в течение последних нескольких лет, укрепляя энергетическую и экономической безопасность.

Тем временем, помощник канцлера ФРГ по экономическим вопросам Йорг Кукис, заявил, что решение отказаться от российского газа стало огромным стрессом для Германии. По его словам, заменить газ из России оказалось почти невозможно.