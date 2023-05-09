Мир 09 мая 2023, 09:00 Урсула фон дер Ляйен одобрила празднование Дня Европы на Украине 9 мая Глава Еврокомиссии одобрила празднование Дня Европы на Украине 9 мая РИА «Новости»

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Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен утром 9 мая прибыла в Киев с официальным визитом. Об этом она сообщила в Twitter.

В своем заявлении политик одобрила решение президента Украины Владимира Зеленского отменить День Победы 9 мая и праздновать вместо него День Европы.

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«Приветствую решение Зеленского сделать 9 мая Днем Европы и на Украине. В Киеве каждый день защищаются те ценности, которыми мы дорожим. Для празднования Дня Европы это подходящее место», — написала она.

По мнению Фон дер Ляйен, идея властей Украины не повлияет на память украинцев о Великой Отечественной войне.

Украинский президент Владимир Зеленский ранее подписал законопроект о переносе Дня Победы на 8 мая, а 9 мая он предложил праздновать День Европы.

Глава Еврокомиссии посетила Киев в пятый раз с 2022 года, однако до этого она сообщала о своей поездке уже после прибытия, объясняя это фактором личной безопасности.