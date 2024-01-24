Мир 24 января 2024, 19:01 Уроженка Украины победила в конкурсе «Мисс Япония» News On Japan: самой красивой японкой признали Каролину Сиино с Украины Unsplash

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Двадцатишестилетняя уроженка Украины победила в национальном конкурсе красоты «Мисс Япония — 2024», состоявшемся в Токио. Об этом сообщило издание News On Japan.

Самой красивой японкой признали Каролину Сиино, которая родилась в Тернополе. Когда девушке было пять лет, она вместе с семьей переехала в Японию. Каролина выросла в городе Нагоя в префектуре Айти.

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После победы Сиино захотела поделиться радостью с матерью. Именно благодаря ей девушка оказалась в Японии и стала первой натурализованной гражданской страны, которая выиграла в конкурсе красоты.

Каролина любит пешие прогулки, занимается альпинизмом и йогой. Ее рост — 172 сантиметра. Девиз девушки: «Высокая гора благородна не из-за своей высоты».

Некоторые японские пользователи остались недовольны победой Сиино.

«Если бы она была наполовину японкой, то, конечно, никаких проблем. Но она этнически японка на ноль процентов и даже не родилась в Японии», — заявили юзеры.

В декабре 2023 года стало известно имя самой красивой девушки планеты. Титул «Мисс Земля — 2023» достался жительнице Албании Дрите Зири.