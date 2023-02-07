Мир 07 февраля 2023, 17:03 Уроженка Петербурга рассказала об обстановке в Турции после землетрясения

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Уроженка Санкт-Петербурга Анастасия в разговоре с «Невскими новостями» рассказала об обстановке в Турции на данный момент.

Женщина проживает недалеко от Аланьи вместе с мужем и двумя детьми. Анастасия призналась, что прошедшую ночь провела в страхе, опасаясь нового землетрясения.

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Сейчас она вместе с другими жителями близлежащих к эпицентру городов помогает пострадавшим от стихии.

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«В самой Аланье толчки тоже чувствовались, у знакомых качались люстры, картины на стенах. Люди даже просыпались от толчков», — рассказала она.

Курортный поселок, в котором проживает Анастасия, также находится в сейсмоактивной зоне, и это обстоятельство сильно пугает местных жителей.