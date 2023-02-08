08 февраля 2023, 13:05
Уроженка Петербурга, переехавшая в Стамбул 5 лет назад, рассказала о ситуации в Турции после землетрясения
Уроженка Санкт-Петербурга Ольга Першина переехала в Стамбул более пяти лет назад. В разговоре с «Петербургским дневником» она рассказала, что в городе во время землетрясения было все спокойно в отличие от других регионов Турции.
После происшествия турки смогли быстро скоординироваться, развернув пункты сбора крови и пункты сбора вещей для пострадавших.
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«Буквально в каждом микрорайоне, во всех государственных учреждениях развернуты пункты сбора гуманитарной помощи, многие люди сдают кровь, чтобы помочь раненым», — добавила Першина.
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Землетрясение магнитудой 7,7 произошло утром 6 февраля на юго-востоке Турции и в северо-западной части Сирии. Спустя некоторое время толчки повторились. Их также ощущали в Израиле, Ираке, Ливане, Грузии, Армении.
Турция
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