Мир 08 февраля 2023, 13:05 Уроженка Петербурга, переехавшая в Стамбул 5 лет назад, рассказала о ситуации в Турции после землетрясения

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Уроженка Санкт-Петербурга Ольга Першина переехала в Стамбул более пяти лет назад. В разговоре с «Петербургским дневником» она рассказала, что в городе во время землетрясения было все спокойно в отличие от других регионов Турции.

После происшествия турки смогли быстро скоординироваться, развернув пункты сбора крови и пункты сбора вещей для пострадавших.

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«Буквально в каждом микрорайоне, во всех государственных учреждениях развернуты пункты сбора гуманитарной помощи, многие люди сдают кровь, чтобы помочь раненым», — добавила Першина.

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Землетрясение магнитудой 7,7 произошло утром 6 февраля на юго-востоке Турции и в северо-западной части Сирии. Спустя некоторое время толчки повторились. Их также ощущали в Израиле, Ираке, Ливане, Грузии, Армении.