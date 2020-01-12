Уроженка Москвы вышла замуж за расчленившего журналистку датчанина

Жительница Финляндии Йенни Курпен, родившаяся в Москве, вышла замуж за датского изобретателя Петера Мадсена, отбывающего пожизненный срок за убийство журналистки Ким Валль.

«Это правда, и я не комментирую свою личную жизнь. Спасибо за понимание», — передает ее слова РИА «Новости».

Согласно постам со страниц Йенни Курпен в соцсетях, она вышла замуж 19 декабря за Петера Мадсена. Женщина также выкладывала фотографии, из которых следует, что она посещала тюрьму, в которой содержится преступник. Сам Мадсен написал на своей странице в Facebook, что просит по всем вопросам обращаться к своей супруге.

По информации датского издания B.Т., свадьба стала художественной акцией Курпен, которая желает «положить конец феминистскому общепринятому брендингу женщин, контактирующих с мужчинами-убийцами женщин».

«Мой муж — одна из двух жертв его преступления, и остаться в живых было для него наказанием, а не наградой и удачей. Я должна с глубокой скорбью признать, что общество за пределами тюремных стен гораздо более жестоко и потенциально опасно, чем герой сегодняшнего скромного празднества», — написала женщина в Facebook.

Страшное убийство произошло в августе 2017 года. Ким Валль вместе с изобретателем отправилась в плавание на подводной лодке, после чего не вернулась домой. Через два месяца ее останки были найдены. На этот момент Мадсен уже находился под следствием.