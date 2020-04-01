Уроженка Екатеринбурга рассказала, как переносит коронавирус

«Все эти дни на вопрос «Как ты?» я отвечала: «Я чувствую себя, словно я работала у открытого атомного реактора», — написала она в посте.

Девушка сообщила, что не хотела бы еще раз пережить что-то подобное. По ее словам, в больницу принимают только тех, кому больше 50 лет, и людей с сильными осложнениями. Поэтому медики оставили ее дома без возможности контактировать с членами семьи.

Ранее девушка рассказала, что болеет коронавирусом уже 11 день, у нее сохраняется кашель и чувство слабости. Температура у нее поднялась очень резко. Сначала до 37,5, а затем до 39,8 градусов, из-за чего она «дышит маленькими порциями».