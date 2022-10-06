Уроженка Египта пострадала во время процедуры липосакции в Дубае | 360°

Мир 06 октября 2022, 18:00 Поделиться Telegram

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Viber Уроженка Египта пострадала во время процедуры липосакции в Дубае

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Процедура липосакции едва не обернулась лишением конечностей для 32-летней уроженки Египта. Историю об этом случае рассказало издание Malay Mail со ссылкой на соцсети пострадавшей.

Женщина увидела рекламу липосакции с выгодным предложением в Дубае. Пройдя операцию, она жаловалась на сильные боли в руках и ногах, однако врачи посчитали, что с ней все хорошо, и выписали из больницы без всяких рекомендаций и лечения, написала «Политика сегодня».

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Спустя пару дней у пострадавшей начался сепсис, и она не могла ходить. Из-за того, что раны гноились, существовала угроза ампутации рук и ног.

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В своих соцсетях пострадавшая отметила, что сейчас идет на поправку и заново учится ходить.

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