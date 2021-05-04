Уроженец Томска, баллотирующийся в мэры Нью-Йорка, назвал себя Робин Гудом

Родившейся в Томске Виталий Филипченко идет в мэры, чтобы помогать слабым, а не ради прибыли. Он также назвал себя Робин Гудом. Об этом он рассказал РИА «Новости».

«Я иду в мэры и не пытаюсь получить с этого прибыль. Многие идут в мэры просто, чтобы сделать себе рекламу, заработать денег. Я другой человек. Я поступаю, скажем так, как Робин Гуд. То есть, хочу помочь людям», — сказал Филипченко.

Он пояснил, что часть оппозиционных действующему мэру кандидатов — это обеспеченные люди. У многих высокая зарплата. Филипченко полагает, что люди, которые не сталкивались с серьезными проблемами, не могут обещать их решить. Поэтому он рассчитывает на всех эмигрантов, которые прошли тяжелый рабочий путь. Он сам прошел через все эти препятствия и знает, как помочь.

«Я всегда хотел помогать слабым. Я всегда считал, что должна быть какая-то справедливость. Будучи бизнесменом и видя проблемы, я хочу решить их не только для себя, но и для всех людей», — объяснил кандидат.

Уроженец Томска живет в США уже 10 лет. У него своя фирма по грузоперевозкам. На выборы он идет как независимый кандидат. Всеобщие выборы состоятся 2 ноября.