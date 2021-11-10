Уроженец Карелии Сергей Силкин стал отцом года в Финляндии

Уроженец Карелии, а ныне житель Хельсинки Сергей Силкин получил награду «Отец года» в Финляндии. Об этом сообщили в Минсоцздраве страны.

Вместе с Силкиным лауреатами премии стали Марко Оикарайнен из Коуволы и Дэн Викхольм из Сипоо, написало РИА «Новости».

Награды победителям вручили за образцовый пример гендерного равенства в семейной жизни и их умение найти способы поддержать своих детей в исключительных ситуациях.

В ведомстве отметили, что Силкин занимается вопросами благополучия детей не только в своей семье, но и в многоязычных и многокультурных детских клубах в восточной части Хельсинки. Он окончил Карельскую педагогическую академию в России и в своей педагогической работе ведет постоянный диалог с разными типами семей о родительстве, отцовстве и важности присутствия.

Также в министерстве обратили внимание на то, что Силкин открыто делится своим собственным опытом отцовства и служит примером для многих родителей. Он прикладывает усилия, чтобы дети из малообеспеченных семей могли заниматься активным отдыхом, и ищет возможности поддержать их, а также детей с особыми потребностями в России.

Награды жителям Финляндии вручили в преддверии Дня отца, который отмечают в этой стране 14 ноября. В России такой праздник впервые отметили 17 октября.