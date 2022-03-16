Уроженец Греции приехал в ДНР, чтобы помочь Народной милиции освободить поселок Сартана

Уроженец Греции специально приехал в поселок Сартана в ДНР, где живет греческая община, чтобы помочь военным народной республики освободить этот населенный пункт. Об этом мужчина рассказал в комментарии РИА «Новости».

«Я действительно грек. Я не просто знаю [, что это греческое поселение], это одна из главных целей — нам попасть сюда. Я прямо хотел сюда попасть, потому что здесь серьезная обстановка, поэтому наше дело — это помогать, наше дело — защищать, в том числе и родину нашу — и великую, и малую. Всем нам удачи», — сказал он.

Поселок Сартана расположен под Мариуполем. Местные жители ранее рассказали, как украинские силовики выгоняют их из собственных домов вместе с маленькими детьми, сообщил РЕН ТВ.

По словам одного из мужчин, недавно во дворе его дома взорвался снаряд, теперь ему с семьей негде жить. «Живем, считай, в центре левого берега. В пять утра залетел [снаряд] прям во двор. Дом побило, окон нет, спать и жить негде, отопления нет», — поделился он.