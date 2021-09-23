Вулканическая лава на Канарах грозит уничтожить урожай бананов

Лава, вытекшая из вулкана Кумбре-Вьеха на Канарских островах, стала угрозой урожаю бананов. Раскаленная масса медленно движется на запад, поглощая все на своем пути — дома, школы и банановые плантации.

Фермеры испанского города Тодоке постарались сохранить как можно больше плодов, сообщило агентство Reuters. Они завалили грузовики мешками с зелеными бананами, на сборе и реализации которых зарабатывают многие островитяне.

«Мы просто пытаемся взять все, что можем», — рассказал один из земледельцев.

Около 15% ежегодного производства бананов на острове Ла-Пальма — около 140 миллионов килограммов плодов — может оказаться под угрозой, если фермеры не получат доступ к плантациям.

«Главная трагедия — разрушенные дома. Многие из пострадавших являются производителями бананов или наемными работниками. <…> Некоторые фермы застрахованы», — заметил менеджер ассоциации производителей Asprocan Серджио Касерес.

По его словам, фермеры уже несут убытки. Если же из-за лавовые потоки попадут в систему водоснабжения, проблема может растянуться на многие месяцы. На острове производят около четверти от всего объема бананов с Канарских островов.

К морю вулканическая лава течет со скоростью 700 метров в час. Местных жителей эвакуируют — из домов вывезли уже более пяти тысяч человек.