Мир 08 июня 2023, 06:09 Уровень загрязнения воздуха в Нью-Йорке побил рекорды Уровень загрязнения воздуха в Нью-Йорке побил рекорды из-за лесных пожаров в Канаде Pxhere

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Лесные пожары в Канаде стали причиной густого смога в Нью-Йорке. Уровень загрязнения воздуха в американском мегаполисе достиг рекордных показателей с 1960-х годов, уточнило РИА ФАН.

Воздух в городе признан самым загрязненным из-за последствий лесных пожаров. В Нью-Йорке отменили все мероприятия на улице, горожан призывают оставаться в своих домах. Те жители города, которым пришлось выйти, передвигаются по городу в респираторах.

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В Нью-Йорке отменены все авиаперелеты. По сообщениям властей, угроза загрязнения воздуха есть и для других регионов. Смог от лесных пожаров разносится в сторону Вашингтона и Филадельфии.

В начале июня в Германии разгорелся лесной пожар, огонь охватил территорию в 35 гектаров в районе города Ютеборг в федеральной земле Бранденбург. Работу пожарных осложнял усиливающийся ветер. Огонь распространился на полигон, где под землей хранятся боеприпасы времен Второй мировой войны. Наземным пожарным бригадам запретили подходить к взрывоопасным участкам. Для тушения огня привлекали пожарные самолеты.