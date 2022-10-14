Уровень воровства в Дании увеличился из-за высокого уровня инфляции | 360°

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Уровень воровства в Дании увеличился из-за высокого уровня инфляции

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В Дании значительно вырос уровень инфляции, а также возник экономический кризис. На этом фоне жители страны стали чаще воровать в магазинах. Об этом сообщила «Политика сегодня» со ссылкой на телерадиокомпанию Danmarks Radio.

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По словам аналитиков, количество воровства возросло из-за повышения цен в магазинах. За последние полгода показатели выросли на 23% по сравнению с предыдущими показателями. При этом такой уровень стал максимальным за последние пять лет.

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