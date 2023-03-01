Мир 01 марта 2023, 03:46 Уровень продовольственной инфляции в Великобритании побил рекорд 1977 года Уровень продовольственной инфляции в Великобритании перевалил за 17% Pxhere

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В феврале годовой уровень продовольственной инфляции в Великобритании в феврале достиг 17,1%. Этот показатель стал самым высоким для страны за последние 45 лет. Такие цифры опубликовало международное агентство маркетинговых исследований Kantar, сообщил ТАСС.

Рост цен на продовольствие стал для британцев вторым по значимости финансовым вопросом после стоимости электроэнергии, заявил возглавляющий направление розничной торговли и потребительского анализа в Kantar Фрейзер Маккевитт.

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В последний раз годовой уровень продовольственной инфляции в Великобритании превысил отметку 17% в 1977 году, следует из данных Национальной статистической службы страны (Office for National Statistics, ONS).

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Данные Kantar указывают на сохраняющийся рост продовольственной инфляции, однако они могут расходиться с оценками ONS. Последняя еще не публиковала информацию за февраль.

С декабря 2021 года по декабрь 2022 года стоимость обезжиренного молока в Великобритании выросла на 46%, а цельного — на 38,5%, следует из данных на сайте британского парламента. Цены на сахар возросли на 38,5%, оливковое масло подорожало на 39,5%, сыр стал дороже на 32,6%, а стоимость масла поднялась на 29,4%.

Среди больше всего затронутых ростом цен продовольственных категорий числятся макаронные изделия, мука, яйца, замороженные овощи, маргарин и иные твердые растительные жиры, а также джемы и мед.

На полках британских супермаркетов уже трудно найти некоторые овощи, в частности, помидоры. В стране есть большое количество теплиц, в которых можно выращивать томаты, но они стоят пустыми, потому что из-за цен на энергоносители производители попросту не могли сажать их. В Национальном союзе фермеров страны, дефицит овощей назвали «верхушкой айсберга».