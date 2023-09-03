03 сентября 2023, 04:24
Уровень поддержки немецкого правительства достиг минимальной отметки
Bild: уровень поддержки правительства Германии достиг минимума
Число жителей Германии, которые поддерживают правительство страны, достигло минимальных значений со времен выборов 2021 года. Это показало исследование института Insa, проведенное для немецкой газеты Bild.
Всем участникам опроса задавали вопрос о том, отдали бы они свой голос за ту или иную партию на следующих выборах. Результаты исследования показали, что общий уровень поддержки правящей коалиции только 38%.
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Еще 18% проголосовали бы за входящую в коалицию партию социал-демократов (СДПГ), за «Зеленых» свой голос отдали бы 13% респондентов, а за Свободную демократическую партию (СвДП) проголосовали бы 7% опрошенных.
Со времен прошлых выборов коалиция достигла самого низкого уровня поддержки, указала газета. За падение показателя ответственна партия «Зеленых». В сравнении с прошлой неделей она лишилась одного процентного пункта.
Блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) остается самой популярной политической силой среди немцев. Свои голоса за эту партию отдали бы 27% респондентов. На втором месте по популярности идет «Альтернатива для Германии». Ее показатель равен 21%.
Германия
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