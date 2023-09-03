Мир 03 сентября 2023, 04:24 Уровень поддержки немецкого правительства достиг минимальной отметки Bild: уровень поддержки правительства Германии достиг минимума Pxhere

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Число жителей Германии, которые поддерживают правительство страны, достигло минимальных значений со времен выборов 2021 года. Это показало исследование института Insa, проведенное для немецкой газеты Bild.

Всем участникам опроса задавали вопрос о том, отдали бы они свой голос за ту или иную партию на следующих выборах. Результаты исследования показали, что общий уровень поддержки правящей коалиции только 38%.

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Еще 18% проголосовали бы за входящую в коалицию партию социал-демократов (СДПГ), за «Зеленых» свой голос отдали бы 13% респондентов, а за Свободную демократическую партию (СвДП) проголосовали бы 7% опрошенных.

Со времен прошлых выборов коалиция достигла самого низкого уровня поддержки, указала газета. За падение показателя ответственна партия «Зеленых». В сравнении с прошлой неделей она лишилась одного процентного пункта.

Блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) остается самой популярной политической силой среди немцев. Свои голоса за эту партию отдали бы 27% респондентов. На втором месте по популярности идет «Альтернатива для Германии». Ее показатель равен 21%.