Уровень метана в районе утечек на «Северных потоках» превысил норму в тысячи раз — СМИ | 360°

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Уровень метана в районе утечек на «Северных потоках» превысил норму в тысячи раз — СМИ

Шведское радио: уровень метана превысил нормы в районе утечек на «Северных потоках»

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Специалисты выявили тысячекратное превышение нормы метана в местах утечек на «Северных потоках», сообщило Шведское радио. По словам экологов, выбросы могут негативно сказаться на обитателях моря.

Последствия аварии на газопроводах изучили ученые на исследовательском корабле Skagerak. Судно выдвинулось из Гетеборга, специалисты провели замеры в нескольких милях от места утечек, после чего вернулись обратно.

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Руководитель экспедиции Катарина Абрахамссон отметила, что выбросы газа представляют опасность для морских обитателей. Она подчеркнула, что «такая концентрация метана может негативно повлиять на морской фитопланктон и зоопланктон».

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Об утечках на «Северном потоке» и «Северном потоке — 2» стало известно в конце сентября. Секретарь Совета безопасности Николай Патрушев назвал случившееся диверсией и актом международного терроризма. Он напомнил, что нечто подобное случилось в 1983 году в Никарагуа. Тогда ЦРУ подорвало нефтепровод при помощи завербованных агентов. ООН признала, что США имели отношение к инциденту на объекте инфраструктуры.

Газопровод Северный поток — 2

Швеция

Экология

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