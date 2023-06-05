Мир 05 июня 2023, 03:30 Уровень комфорта в российских городах поразил экс-разведчика США Риттера Freepik

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Американский экс-разведчик Скотт Риттер оказался восхищен уровнем комфорта в России. Об этом он рассказал в беседе с журналистом Эндрю Наполитано на YouTube-канале Judging Freedom.

Он назвал Россию страной, где цифровая экономика применяется в значительной степени. Много организаций не приветствуют использование наличных, такие деньги уже уходят в прошлое. В том числе бывшего разведчика впечатлила возможность арендовать автомобиль.

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«Представьте, что вам позвонила мама, позвала вас на ужин. Вы подходите к одной из таких машин, снимаете блокировку с помощью телефона и едете к матери. Это повсюду в России», — сообщил он.

Колумнист Наполитано в ответ на восхищение собеседника отметил, что в США тоже есть подобная схема, но только с велосипедным движением. Послушав рассказы Риттера, журналист сказал: «Картина, которую вы описали, поразительна, Скотт».

Ранее стало известно, что Польша разозлилась из-за возможностей российских туристов. Варшава была уверена, что различные санкции не позволят россиянам отдыхать в других странах. Оказалось, что введенные запреты сыграли против своих же авторов.