Мир 04 января 2024, 00:36 Уровень годовой инфляции в Турции достиг рекордного значения Insider Paper: годовая инфляция в Турции достигла рекордных 65% Unsplash

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Годовая инфляция в Турции составила практически 65% по итогам декабря. В мае этот показатель, вероятнее всего, увеличится до 75%, сообщило информационное агентство Insider Paper.

В ноябре уровень годовой инфляции в стране достиг отметки 61,89%. В декабре он составил уже 64,77%. Экономисты турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана спрогнозировали снижение инфляции в ближайшие четыре месяца. Они признали, что показатель достиг рекордного максимума, но анализируют ситуацию, исходя из ситуации на рынке.

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В России инфляция находится под контролем. Сейчас российская экономика устойчива, заявил ранее президент РФ Владимир Путин. Показатели деловой активности в России тоже демонстрируют рост. На такую тенденцию обратили внимание в США. Особенно это касается обрабатывающей промышленности.

Внешний государственный долг РФ снизился с 46 до 32 миллиардов долларов. В США сумма госдолга, наоборот, достигла рекордного максимума в более чем 34 триллиона долларов, хотя еще в сентябре этот показатель был на один триллион меньше.