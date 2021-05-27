Уровень бедности среди британских семей достиг рекордного значения

Уровень бедности семей в Великобритании достиг рекордного значения в этом столетии. Траты работающих британцев выросли из-за стремительного роста арендной платы и расходов на детей.

По оценке Института исследований государственной политики (IPPR), уровень бедности работающих семей вырос с 13% в 1996 году до 17,4% в марте 2020, самого большого показателя с начала века, сообщила The Guardian. Аналитики объяснили рост бедности четырьмя факторами: увеличением стоимости жилья, высокой арендной платой, которая несопоставима по размеру с социальными пособиями, медленным повышением зарплаты, а также дороговизной услуг по уходу за детьми.

Все чаще работающие семьи вынуждены в целях экономии брать кредиты и вести нездоровый образ жизни. Семьи, у которых нет собственного жилья, пострадали значительнее, чем владельцы недвижимости, поскольку стоимость аренды в последние 25 лет выросла в 1,5 раза, следует из данных IPPR. Этот показатель гораздо больше инфляции. Сильнее всего бедность некоторых семей проявляется в Лондоне, Уэльсе и на севере Англии, следует из данных, которые были собраны до пандемии коронавируса.

Семьи с тремя и более детьми оказались самыми малоимущими. В общем количестве бедных семей таких более 42%.

Британский специалист, который работает с начислением пенсий и пособий, отметил, что каждая шестая семья не сводит концы с концами, при том, что ее члены работают.

Партия «Справедливая Россия — За правду» летом внесет в Госдуму законопроект о ежемесячной безусловной выплате россиянам. Если его примут, то это будет важным шагом по ликвидации бедности в стране, заявил лидер фракции Сергей Миронов.