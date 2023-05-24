24 мая 2023, 01:11
Уроки сократят в украинских школах ради сборки учениками FPV-дронов
Глава Минобразования Украины Лисовой предложил заменить школьникам учебу на сборку дронов
Глава Минобразования Украины Оксен Лисовой заявил, что в школах страны можно сократить число предметов и использовать это время на сборку дронов. Об этом сообщило украинское издание «Левый берег».
Лисовой отметил, что министерство сейчас пересматривает перечень образовательных дисциплин для того, чтобы сократить их или сделать в виде сжатого курса. При этом оставят те знания, которые необходимы украинским детям. Это, например, обучение труду, которое можно сделать более современным.
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«Сегодня дети в школе могут собирать FPV-дроны. 3D-принтинг доступен для подростков. Этим всем нужно владеть», — выразил уверенность Лисовой.
Издание пояснило, что FPV в переводе с английского означает «вид от первого лица» («First Person View»). Пилот такого дрона может управлять им и наблюдать видео-трансляцию в режиме реального времени с камеры БПЛА в специальных очках.
На Украине такие дроны очень популярны благодаря невысокой цене и эффективности на поле боя. Их используют военные для наблюдения, разведки и захвата целей.
Ранее сообщалось, что власти Украины начали призывать школьников атаковать сервер ЛДПР в видеоигре Minecraft. Учеников младших классов «мобилизовали» для участия в виртуальном контрнаступлении на сервер ЛДПР.
Школы
Украина
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