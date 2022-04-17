Уроки русского языка предложили отменить в украинских школах с 1 сентября

Уроки русского языка в украинских школах необходимо заменить изучением других предметов. С таким предложением выступил уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень.

«Что касается изучения такой дисциплины в школах, как русский язык, то следует рассмотреть возможность замены этого предмета другими», — сказал Кремень в эфире украинского телеканала «Прямой».

Он добавил, что разделает мнения министра образования и науки страны, а также образовательного омбудсмена, считающих, что до конца учебного года учителей русского языка можно отправить на простой. Это касается тех педагогов, которые не преподают дополнительно и другие предметы.

«А уже с 1 сентября эту дисциплину заменить другими, увеличив долю изучения других важных предметов, а именно история Украины, украинский язык, украинская литература, математика и английский язык», — отметил уполномоченный по защите госязыка.

По его словам, необходимо изменить и программу по изучению зарубежной литературы, так как большую долю в ней занимают русские писатели.