Мир 13 сентября 2023, 22:55 Уроки о сексе привели к поджогам школ в Бельгии SudInfo: четыре школы подожгли в Бельгии из-за предмета о сексе Unsplash

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Протестующие в Бельгии устроили поджог четырех школ в городе Шарлеруа. Причиной стали уроки о сексе и сексуальной ориентации, сообщило издание SudInfo.

Для школьников 11-12 и 15-16 лет ввели обязательный двухчасовой ежегодный курс под названием Evras. По словам создателей предмета, он даст ответы на вопросы по деликатным темам. Речь идет о сексизме, сексуальном насилии и гендерных стереотипах.

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Противники уроков выразили опасения, что детям начнут пропагандировать гиперсексуальность и смену сексуальной ориентации. Исламские и католические организации призвали к протестам против нового предмета. Полиция города уже пообещала найти злоумышленников.

В странах Запада стали активно внушать детям, что ненормальное становится нормой. Например, в Нидерландах на телевидении появилось шоу «Просто голый», где обнаженные трансгендеры рассказывали юным гостям студии о смене пола.