Уроки ислама закрепили в баварских школах

С осени 2021 года в некоторых школах германской федеральной земли Бавария появятся уроки ислама. Это будет один из обязательных предметов по выбору наряду с этикой и религиоведением, сообщило издание BR24.

Проект запустят примерно в 350 школах из действующих шести тысяч, решило во вторник правительство региона. Таким образом, он затронет около 6% школ.

До этого в Баварии уроки ислама существовали в качестве факультатива. Вести предмет будут школьные учителя. Они расскажут о религии на немецком языке «в духе ценностной» германской Конституции и Основного закона Баварии.

По данным министерства культуры региона, в Баварии обучаются более 160 тысяч школьников-мусульман, что составляет 10% от общего числа учеников.

История нового предмета насчитывает десятилетия. Он начинался с исламского курса при изучении турецкого языка. Позднее этот курс стали изучать на немецком. Пилотный проект «Исламское обучение» появился в Баварии в 2009 году и с тех пор, как отмечает издание, постоянно расширяется.