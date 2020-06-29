    29 июня 2020, 14:50

    «Уродливые фигуры под видом „бодипозитива“». Пушков — об обложках женских журналов

    Анастасия Кременчугская

    Алексей Пушков, член Совета Федерации, в своем Telegram-канале оценил обложки нынешних женских журналов. Он считает, что продвижение бодипозитива ведет к деградации. Об этом сообщил сайт «Царьград».

    Ранее Никола Саваничи, блогер, сравнил обложки популярного женского журнала Cosmopolitan. Для примера он взял те, что были в начале нулевых, и те, что публиковались в конце 21-го века. На обложке одного из последних выпусков красовалась модель Тесс Холидей, которая является представителем категории плюс-сайз.

    Сенатор высказал свое мнение насчет подобных обложек, подчеркнув, что «идеология радикал-либерализма антиэстетична». Он также прокомментировал популярность бодипозитива на Западе.

    «Уродливые фигуры под видом „бодипозитива“, как и бородатые женщины, — это не движение к свободе, а движение к деградации», — отметил Пушков.

    По его словам, даже скульпторы и художники Древней Греции, Древнего Рима или эпохи Возрождения — от Микеланджело до Родена — ужаснулись бы, увидев подобное.

    Член Совета Федерации также подчеркнул, что в таких образах отсутствует гармония.