Ранее Никола Саваничи, блогер, сравнил обложки популярного женского журнала Cosmopolitan. Для примера он взял те, что были в начале нулевых, и те, что публиковались в конце 21-го века. На обложке одного из последних выпусков красовалась модель Тесс Холидей, которая является представителем категории плюс-сайз.

Сенатор высказал свое мнение насчет подобных обложек, подчеркнув, что «идеология радикал-либерализма антиэстетична». Он также прокомментировал популярность бодипозитива на Западе.

«Уродливые фигуры под видом „бодипозитива“, как и бородатые женщины, — это не движение к свободе, а движение к деградации», — отметил Пушков.

По его словам, даже скульпторы и художники Древней Греции, Древнего Рима или эпохи Возрождения — от Микеланджело до Родена — ужаснулись бы, увидев подобное.

Член Совета Федерации также подчеркнул, что в таких образах отсутствует гармония.