«Уродливая манипуляция»: Зеленского раскритиковали за отказ посетить Форум памяти холокоста

Зеленский решил не приезжать на Всемирный форум памяти холокоста и уступить свое место тем, кто пережил эту трагедию. В израильском национальном мемориале Катастрофы и Героизма («Яд ва-Шем») назвали его решение циничным.

«Это уродливая манипуляция, поскольку украинцы недавно выдвигали различные обвинения. Печально, что он (Зеленский — прим. ред.) цинично использует событие, имеющее большое значение для мира», — приводит заявление организации газета Israel Hayom.

В «Яд ва-Шем» также добавили, что решение украинского президента «циничное и загадочное».

Ранее Зеленский объяснил в Facebook, что 23 января приехал вместе с делегацией в Израиль, но узнал об ограничении мест на форуме. По его словам, из-за большого интереса к мероприятию те, кто пережил холокост, не могут попасть на форум. «Решили передать мое место и места делегации Украины этим мужественным, уникальным людям», — отметил президент Украины.

Всемирный форум памяти жертв холокоста проходит 23 января в Израиле. За несколько дней до мероприятия Зеленский сообщил, что Украину не пригласили на форум, но пообещал приехать.