Ургант пошутил про социальные сети Путина

Ургант пошутил о присутствии президента России Владимира Путина в Instagram. Комик сыронизировал, что так удобнее наблюдать за Дмитрием Медведевым, который известен своим присутствием в различных социальных сетях.

«Когда вбиваешь в Instagram имя Владимир Путин, появляются тысячи страниц. И какая-то из них наверняка оригинальная. Ведь как-то нужно же следить Владимиру Владимировичу за Дмитрием Анатольевичем», — с иронией заметил ведущий Первого канала в эфире своей программы.

Ургант также в присущей ему манере высказался по поводу того, что американский бизнесмен Илон Маск пригласил президента России пообщаться в новой соцсети Clubhouse. «Илон Маск пригласил российского президента. В ответ на это Дмитрий Рогозин тут же пригласил и послал Джо Байдену в „Одноклассниках“ запрос на добавление в друзья», — сострил Ургант.

Несколько дней назад 14 февраля, Илон Маск опубликовал в своем Twitter-аккаунте пост о приложении для голосового общения и онлайн-конференций, в тексте которого он упомянул англоязычный аккаунт Кремля.