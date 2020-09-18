Ургант пошутил об учебе сына Лукашенко в Москве

СМИ сообщили, что сын президента Белоруссии Александра Лукашенко будет учиться в московском лицее под вымышленным именем. Телеведущий Иван Ургант решил пошутить на этот счет в своей программе.

«В связи с этим говорю школьникам: если к вам в класс зайдет человек с автоматом Калашникова и скажет, что его зовут Джастин Тимберлейк, знайте, это сын президента Белоруссии», — сказал ведущий в шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале.

Ранее сайт kp.ru со ссылкой на данные от бывшего сотрудника КГБ написал, что, предположительно, Николай Лукашенко будет учиться в столичном лицее при МГУ. Заниматься он якобы будет не под своей фамилией, а вымышленной. При этом «360» в Университетской гимназии МГУ эту информацию опровергли. А во Французском университетском колледже при МГУ заявили, что сын белорусского лидера пока не проходит по возрасту.

Шутка с автоматом Калашникова появилась после того, как Лукашенко вышел с оружием к силовикам. Фотография с этим моментом попала в Сеть. Президент взял в руки автомат во время протестов в стране, рядом с ним был и вооруженный сын. Тогда Лукашенко поблагодарил силовиков и пообещал «разобраться с протестующими». Позже он объяснил, что с автоматом решил выйти, чтобы показать свою готовность защищать республику.