03 декабря 2023, 11:10
Урегулирование украинского кризиса только военными методами исключили в США
Генерал США Браун: конфликт на Украине не получится урегулировать без дипломатии
Конфликт на Украине нельзя решить, используя только военные методы, для урегулирования ситуации придется задействовать дипломатию. Об этом заявил председатель комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Чарльз Браун на форуме в штате Калифорния, сообщила японская газета Japan Times.
«Любой военный конфликт невозможно решить полностью военными средствами», — отметил он.
Реклама
Браун подчеркнул, что США продолжают поддерживать Украину, но поставки техники и снарядов не имеют решающего значения. По его словам, в конечном итоге конфликт «заканчивается дипломатическим решением».
В своей речи генерал также затронул противостояние Израиля и ХАМАС. Он указал, что США прикладывают максимальные усилия, чтобы не допустить расширения конфликта на Ближнем Востоке.
Ранее сотрудник Словацкой академии наук Петр Сойка предсказал, что президенту США Джо Байдену придется провести переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы уговорить его подписать с Россией мирный договор. По мнению политолога, рейтинг американского лидера сильно пострадает, если конфликт продолжится.
США
Украина
Специальная военная операция РФ на Украине
Реклама
Реклама