Мир 03 декабря 2023, 11:10 Урегулирование украинского кризиса только военными методами исключили в США Генерал США Браун: конфликт на Украине не получится урегулировать без дипломатии Ministry of Defense of Ukraine

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Конфликт на Украине нельзя решить, используя только военные методы, для урегулирования ситуации придется задействовать дипломатию. Об этом заявил председатель комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Чарльз Браун на форуме в штате Калифорния, сообщила японская газета Japan Times.

«Любой военный конфликт невозможно решить полностью военными средствами», — отметил он.

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Браун подчеркнул, что США продолжают поддерживать Украину, но поставки техники и снарядов не имеют решающего значения. По его словам, в конечном итоге конфликт «заканчивается дипломатическим решением».

В своей речи генерал также затронул противостояние Израиля и ХАМАС. Он указал, что США прикладывают максимальные усилия, чтобы не допустить расширения конфликта на Ближнем Востоке.

Ранее сотрудник Словацкой академии наук Петр Сойка предсказал, что президенту США Джо Байдену придется провести переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы уговорить его подписать с Россией мирный договор. По мнению политолога, рейтинг американского лидера сильно пострадает, если конфликт продолжится.