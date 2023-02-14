Мир 14 февраля 2023, 04:07 Урегулирование ситуации в Косове и на Украине связали в ЕС Депутат ЕП от Хорватии Синчич заявил, что судьба Косова во многом определится на Украине РИА «Новости»

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Судьба Косова во многом определится на Украине, считает депутат Европарламента от Хорватии Иван Синчич. Об этом он заявил в беседе с «Известиями».

По его мнению, победа России станет огромным поражением для НАТО, США и Европы. В связи с этим их мощь уменьшится.

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«В этом случае Косово, вероятно, никогда не получит полную независимость. Страны-члены альянса могут даже сократить свое военное присутствие», — предположил Синчич.

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Сербский президент Александр Вучич, по словам депутата, находится под большим давлением в вопросах Косова и антироссийских санкций. Синчич признался, что не удивится, если глава Сербии «в итоге признает независимость Косова, хотя сербский народ никогда ему этого и не простит».

В январе Вучич заявил, что готов уйти в отставку, если эта мера спасет Сербию. На внеочередном совещании Сербской прогрессивной партии глава государства проинформировал руководство партии о давлении Запада в связи с Косовом. Однако некоторые члены партии заявили, что нельзя продолжать вести переговоры с ЕС и США наугад.