14 февраля 2023, 04:07
Урегулирование ситуации в Косове и на Украине связали в ЕС
Депутат ЕП от Хорватии Синчич заявил, что судьба Косова во многом определится на Украине
Судьба Косова во многом определится на Украине, считает депутат Европарламента от Хорватии Иван Синчич. Об этом он заявил в беседе с «Известиями».
По его мнению, победа России станет огромным поражением для НАТО, США и Европы. В связи с этим их мощь уменьшится.
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«В этом случае Косово, вероятно, никогда не получит полную независимость. Страны-члены альянса могут даже сократить свое военное присутствие», — предположил Синчич.
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Сербский президент Александр Вучич, по словам депутата, находится под большим давлением в вопросах Косова и антироссийских санкций. Синчич признался, что не удивится, если глава Сербии «в итоге признает независимость Косова, хотя сербский народ никогда ему этого и не простит».
В январе Вучич заявил, что готов уйти в отставку, если эта мера спасет Сербию. На внеочередном совещании Сербской прогрессивной партии глава государства проинформировал руководство партии о давлении Запада в связи с Косовом. Однако некоторые члены партии заявили, что нельзя продолжать вести переговоры с ЕС и США наугад.
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