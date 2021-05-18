Уральские туристы, застрявшие в Гималаях, возвращаются домой

Группа туристов из Челябинской области, которая после покорения Гималаев застряла в Непале из-за ограничения авиасообщения, отправилась сегодня домой. Об этом сообщило ИА Ura.ru.

По словам одного из путешественников Алексея Левина, в аэропорту накопилось около 300 туристов, которые не могли вылететь из-за закрытия авиасообщения.

«Все путешественники прошли ПЦР-тесты на коронавирус, на борт пускали только с отрицательными результатами», — добавил он.

Мужчина поблагодарил российское консульство в Непале, сотрудники которого помогли туристам оформить все необходимые документы.