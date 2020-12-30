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    30 декабря 2020, 14:06

    Уральские горы могут появиться на новой карте Call of Duty

    Дарья Морозова

    Новая карта с уральскими горами может появиться в игре Call of Duty: Warzone. Об этом сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на фан-аккаунт в Twitter.

    «Все указатели показывают на следующую полноразмерную карту Варзона, расположенную в Уральских горах», — говорится в сообщении. Уточняется, что все денные совпадают с теми, которые несколько месяцев назад утекли в интернет.

    Пока нет информации, когда карту с горами добавят в королевскую битву. Есть предположение, что это произойдет во втором или третьем сезоне игры.