Уральские горы могут появиться на новой карте Call of Duty

«Все указатели показывают на следующую полноразмерную карту Варзона, расположенную в Уральских горах», — говорится в сообщении. Уточняется, что все денные совпадают с теми, которые несколько месяцев назад утекли в интернет.

Пока нет информации, когда карту с горами добавят в королевскую битву. Есть предположение, что это произойдет во втором или третьем сезоне игры.