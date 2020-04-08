«Уральские авиалинии» не полетят за россиянами в Индию

Авиакомпания «Уральские авиалинии» отменила эвакуационные рейсы в Индию. Все дело в запрете, поступившем от Росавиации.

«Рейсы перенесли в связи с принятым новым положением о вывозе граждан РФ и утвержденным графиком. Пока мы взяли в работу другие вывозные рейсы», — заявили в пресс-службе перевозчика газете «Коммерсант».

На сайте Росавиации опубликован предварительный график вылета россиян из-за рубежа. В сообщении уточняется, что «Уральские авиалинии» в десятых числах апреля могут забрать россиян из Бангкока. По предварительной информации, «Аэрофлот» вылетит в Гоа 12 или 13 апреля.

В среду в Екатеринбург должны были прилететь российские туристы из Тируванантхапура, 9 апреля — из Гоа, 10 апреля — из Ченнаи, а на следующий день — из Калькутты.

«Уральские авиалинии» планировали начать вывозить российских граждан из Индии еще 4 апреля. Авиакомпании удалось согласовать четыре рейса. Так, 4 апреля туристы должны были вылететь из Тривандрума, 5-го — из Ченная, 6-го — из Гоа и 8-го — из Калькутты.

Утром 8 апреля также стало известно, что авиакомпания «Аврора» отменила вывозной рейс из Хабаровска в Сеул из-за того, что не получила разрешение на это от Росавиации.

Россия с 4 апреля временно приостановила полеты за границу, организованные для вывоза россиян. Такое решение обосновали защитой здоровья граждан России и борьбой с распространением коронавируса.

Однако позже стало известно о возобновлении авиасообщения с другими государствами для этих целей. Так, из Нью-Йорка уже вылетел самолет с россиянами. Они приземлятся в Москве 8 апреля после 15:00.