Уральская школьница стала участницей показа дома Dolce & Gabbana

Закрытые границы не помешали 18-летней жительнице Екатеринбурга Александре Семеновой принять участие в показе модного дома Dolce & Gabbana. Как рассказала сама девушка агентству новостей «Моменты», в Италию она попала по рабочей визе, которую выдало местное модельное агентство.

Там школьницу заметил один из основателей модного дома, Доменико Дольче. Он набирал моделей для показа новой коллекции на Неделе моды.

По словам Александры, кастинга как такового не было. Модельер выбирал понравившихся девушек по фотографиям, а после встречался лично.

Из-за пандемии показ проходил без зрителей. Но, по словам Александры, ее очень сильно поддержали команда модного дома и сам Доменико Дольче. Она пояснила, что перед выходом он постоянно общался моделями и рассказывал истории с прошлых показов.

Модель отметила, что к образу, в котором она вышла на подиум, она привыкала несколько дней. Но он ей настолько понравился, что она решила постоянно делать себе подобную прическу.

«К тому же она нравится моему агентству», — подчеркнула Александра.

Пока Александра Семенова остается на работе в Милане. Возвращаться в Россию в ближайшие несколько месяцев она не планирует. В ее расписании практически ежедневные съемки для журналов. Кроме того, она узнала, что ее фотографии понравились кастинг-директорам Недели моды в Париже. Поэтому не исключено, что впереди у нее еще один крупный показ.