Уралец построил дорогу через грязь на перекопанном проспекте
Житель Кургана соорудил переход из деревянных поддонов, чтобы можно было пройти через грязь на проспекте Мальцева, перекопанном из-за строительства. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на соцсети.
Мужчина сам привез деревянные поддоны и выложил из них дорогу. Пользователи поддержали его и поблагодарили.
Администрация города извинилась за произошедшее и установила деревянный настил, чтобы стало возможным ходить через перекопанный проспект.