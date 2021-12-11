«Урал» обыграл «Ростов» в матче чемпионата России

Футболисты «Урала» разгромили «Ростов» в матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу екатеринбургского клуба.

Спортсмены «Урала» и «Ростова» играли на стадионе в Ростове-на-Дону. Матч начался с минуты молчания в память об ушедшем из жизни экс-главном тренере «Ростова» Игоря Гамулы. Бывший тренер скончался 8 декабря.

В составе победившей команды удалось отличиться Рамазану Гаджимурадову (3-я, 39-я минуты), Арсену Адамову (6-я минута) и Эрику Бикфалви (45-я минута). В «Ростове» мяч в ворота соперников смог забить с пенальти Дмитрий Полоз на 19-й минуте игры. Пенальти назначил главный арбитр матча Павел Кукуян. Он воспользовался системой видеоассистента рефери (VAR).

В нынешнем сезоне РПЛ екатеринбургскому клубу удалось одержать уже вторую победу. Сейчас команда находится на 11 строчке турнирной таблицы. «Урал» заработал 19 очков. Футболисты «Ростова» располагаются на 13 месте списка с 18 очками.

Теперь «Уралу» предстоит сыграть против «Нижнего Новгорода», а «Ростов» — против «Крыльев Советов». Обе встречи пройдут 26 февраля 2022 года.