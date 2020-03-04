Один из крупнейших торнадо обрушился на США. Фото и видео последствий из Теннесси

По последим данным, не менее 25 человек стали жертвами торнадо в столице штата Теннесси — Нешвилле. Этот ураган уже назвали самым смертоносным в США. «360» собрал всю подробную информацию о произошедшем.

Торнадо обрушился на Теннесси в ночь на 3 марта. Скорость ветра достигла 75 километров в час, ситуацию осложнял и сильный дождь. Больше всего пострадали Нешвилл, его округа Бентон, Уилсон, Дэвидсон, Патнама и центральные части штата. Дома и здания разрушены. Десятки тысяч местные остались без электричества, сообщили телеканалы CNN и NBC. Медицинская помощь понадобилась 150 жителям, есть и пропавшие без вести.

«Молитвы посвящаются нашему прекрасному Среднему Теннесси и семьям, которые потеряли свои дома и любимых».

Канал CBC подчеркнул, что власти оповестили жителей штата о приближающейся стихии. Но сирены звучали ночью — и многие не услышали этот звук, потому что спали.

«Собаки начали лаять до того, как сирены сработали, они знали, что будет. Потом мы услышали рев… Что-то заставило меня просто сидеть в кровати, и что-то пролетело через окно прямо над моей головой. Если бы я не пригнулась, то стекла врезались бы прямо в лицо», — вспомнила те ужасные минуты Паула Уэйд из Восточного Нэшвилла.

Теперь власти открыли несколько временных мест размещения для жителей, чьи дома разрушены. Один такой эвакуационный пункт находится на окраине города, на фермерском рынке. Люди уже начали убирать последствия урагана и собирать пожертвования на восстановление населенных пунктов.

«Наши сердца с каждым, кто пострадал от разрушающего торнадо в Нешвилле».

Другая пользовательница Сети тоже показала фото последствий урагана и раскритиковала тех, кто вместо того, чтобы помогать, снимает все на телефон.

«Люблю этот город и этих людей. Пусть Нэшвилл в ваших сердцах. И для всех Instagram-друзей и тех, кто ведет стримы на Facebook: дорогие ребята в чистой одежде, которые прогуливаются и делают „репортажи“… выключите свои телефоны, наденьте перчатки и начните помогать нам убираться. Или идите в (пустые) дома».

Губернатор Билл Ли объявил в Теннесси чрезвычайное положение. Школы Нешвилла закрыты. Президент США Дональд Трамп принес соболезнования пострадавшим и семьям погибших.

«Молюсь за всех, кто пострадал от торнадо в Теннесси. Мы будем продолжать следить за развитием событий. Правительство всегда рядом с вами в это трудное время», — написал он в Twitter.

Трамп приедет в Теннесси 6 марта, в пятницу.

NBC News назвал прошедший торнадо самым разрушительным в Соединенных Штатах. Предыдущий печальный рекорд принадлежал урагану в Алабаме. Год назад, 3 марта 2019-го, его жертвами стали 23 человека. Национальное агентство США по океанам и атмосфере (NOAA) заявило, что торнадо в Теннесси стал вторым по числу жертв в штате.