Ураган обрушился на побережье США

Уточняется, скорость ветра достигает 136 км/ч. Ураган движется с севера на северо-восток над восточной частью Северной Каролины.

«Этим утром сильные ветры и проливные дожди распространятся на север вдоль побережья Средней Атлантики», — обозначили в центре.

По данным издания, из-за приближения урагана в штатах Нью-Йорк и Южная и Северная Каролина объявили штормовые предупреждения.