Ураган обрушился на побережье США
На побережье штата Северная Каролина (США) обрушился ураган «Исаиас». Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на Национальный центр ураганов.
Уточняется, скорость ветра достигает 136 км/ч. Ураган движется с севера на северо-восток над восточной частью Северной Каролины.
«Этим утром сильные ветры и проливные дожди распространятся на север вдоль побережья Средней Атлантики», — обозначили в центре.
По данным издания, из-за приближения урагана в штатах Нью-Йорк и Южная и Северная Каролина объявили штормовые предупреждения.