facebook_pixel
    04 августа 2020, 12:25

    Ураган обрушился на побережье США

    Артур Блянихов

    На побережье штата Северная Каролина (США) обрушился ураган «Исаиас». Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на Национальный центр ураганов.

    Уточняется, скорость ветра достигает 136 км/ч. Ураган движется с севера на северо-восток над восточной частью Северной Каролины.

    «Этим утром сильные ветры и проливные дожди распространятся на север вдоль побережья Средней Атлантики», — обозначили в центре.

    По данным издания, из-за приближения урагана в штатах Нью-Йорк и Южная и Северная Каролина объявили штормовые предупреждения.

    Новости SMI.FM