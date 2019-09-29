Ураган «Лоренцо» усилился до максимальной категории и идет на Азорские острова

Ураган «Лоренцо» в Атлантическом океане усилился до пятой максимальной категории. Он может достигнуть Азорских островов 1 октября.

Национальный центр по наблюдению за ураганами США отметил усиление «Лоренцо». Сейчас максимальные порывы ветра этого урагана могут достигать 72 метров в секунду.

«„Лоренцо“ — ураган пятой категории по шкале Саффира-Симпсона. Колебания интенсивности возможны в течение воскресенья. Тенденция на ослабление, согласно прогнозам, начнется в воскресенье вечером», — сообщили в центре по наблюдению за ураганами.

Сейчас ураган находится в 2270 километрах от Азорских островов. Он движется на север со скоростью 17 километров в час.

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Накануне жителей Южной Америки предупредили об усилении волн из-за проходящего урагана «Лоренцо».

26 сентября во время шторма в Атлантическом океане, вызванного ураганом «Лоренцо», затонуло французское судно Bourbon Rhode. Трех человек удалось спасти, 11 пропали без вести. Судно послало сигнал бедствия, когда находилось на полпути между Африкой и Малыми Антильскими островами, в 111 километрах от «Лоренцо», пишет BNO News.