Ураган «Лоренцо» усилился до максимальной категории и идет на Азорские острова
Национальный центр по наблюдению за ураганами США отметил усиление «Лоренцо». Сейчас максимальные порывы ветра этого урагана могут достигать 72 метров в секунду.
«„Лоренцо“ — ураган пятой категории по шкале Саффира-Симпсона. Колебания интенсивности возможны в течение воскресенья. Тенденция на ослабление, согласно прогнозам, начнется в воскресенье вечером», — сообщили в центре по наблюдению за ураганами.
Сейчас ураган находится в 2270 километрах от Азорских островов. Он движется на север со скоростью 17 километров в час.
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Накануне жителей Южной Америки предупредили об усилении волн из-за проходящего урагана «Лоренцо».
26 сентября во время шторма в Атлантическом океане, вызванного ураганом «Лоренцо», затонуло французское судно Bourbon Rhode. Трех человек удалось спасти, 11 пропали без вести. Судно послало сигнал бедствия, когда находилось на полпути между Африкой и Малыми Антильскими островами, в 111 километрах от «Лоренцо», пишет BNO News.