Ураган «Ида» может стать сильнейшим для Луизианы за полтора века

Власти штата Луизиана опасаются, что приближающийся ураган «Ида» станет сильнейшим за последние полтора столетия. Такие слова губернатора штата Джона Бела Эдвардса привел ТАСС.

«Мы можем сказать, что этот ураган будет сильнейшим для Луизианы по крайней мере с 1850-х годов», — подчеркнул губернатор штата.

По словам губернатора, подготовиться с удару стихии жителям нужно в кратчайшие сроки. Он предупредил, что ситуация с погодой будет ухудшаться крайне стремительно. В штате делают все, чтобы обезопасить жителей.

В Новом Орлеане власти отметили, что провести массовую эвакуацию людей уже просто не успеют. Жителям рекомендовали оставаться в убежищах в ближайшие часы.

За последний день ураган «Ида» усилился до второй категории. Скорость ветра в его эпицентре достигает 44,7 метра в секунду. Ранее из-за стихии эвакуировали 10 тысяч жителей Кубы, хотя в тот момент ураган был еще слабее. На Кубе он не привел к жертвам или сильным разрушениям.