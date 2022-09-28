Ураган «Иан» оставил Кубу без света | 360°

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Ураган «Иан» оставил Кубу без света

Union Electrica: из-за урагана «Иан» территория Кубы осталась без электроэнергии

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Обрушившийся на Кубу ураган «Иан» полностью обесточил всю территорию страны. Об экстренной ситуации с электроснабжением сообщила местная компания Union Electrica.

Представители компании подчеркнули, что национальная энергосистема находится в исключительном состоянии — производство электроэнергии оказалось на нуле, уточнил ТАСС.

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В Union Electrica заявили, что ЧП связано с погодными условиями, которые повлияли на инфраструктуру. Самые сильные нарушения работы электросети зафиксировали в западном, центральном и восточном секторах страны.

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Восстановительные работы продолжаются. По предварительным данным, они продлятся до утра 29 сентября.

«Иан» накануне разогнался 50 метров в секунду и достиг третьей категории по шкале Саффира — Симпсона. Теперь ураган мчится в сторону Флориды (США). В этом штате уже ввели режим чрезвычайной ситуации.

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