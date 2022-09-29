Ураган «Иан» нанес «исторический» ущерб Флориде | 360°

Мир 29 сентября 2022, 21:05 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Ураган «Иан» нанес «исторический» ущерб Флориде

Читать 360tv в

Ураган «Иан» обрушился на юго-западное побережье Флориды: по словам губернатора штата Рома Дисантиса, он нанес региону «исторический» ущерб. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».

Реклама

Ураган оставил без электричества около 2,5 миллиона жителей побережья. Парализована работа телекоммуникационных сетей. Также не работают местные аэропорты.

0 0 0 0 0 0