Ураган «Иан» нанес «исторический» ущерб Флориде | 360°

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Ураган «Иан» нанес «исторический» ущерб Флориде

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Ураган «Иан» обрушился на юго-западное побережье Флориды: по словам губернатора штата Рома Дисантиса, он нанес региону «исторический» ущерб. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».

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Ураган оставил без электричества около 2,5 миллиона жителей побережья. Парализована работа телекоммуникационных сетей. Также не работают местные аэропорты.

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