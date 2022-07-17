«Ураган голода» предрекли миру в Норвегии

Президент и главный исполнительный директор норвежской компании Yara, одного из крупнейших в мире поставщиков минеральных удобрений, Свейн Торе Холсетер спрогнозировал «ураган голода» в мире из-за событий на Украине, сокращения поставок газа, продовольствия и удобрений. Об этом Холстер заявил изданию Der Spiegel.

«Мы находимся в остром продовольственном кризисе, подобного которому давно не было. В некоторых частях Африки, таких как зона Сахеля или Эфиопия, есть родители, которые не могут прокормить своих детей. <…> Миру угрожает ураган голода», — констатировал он.

Глава компании — поставщика минудобрений добавил, что, помимо прочего, в мире происходит все больше экстремальных погодных явлений, а конфликт на Украине препятствует экспорту продовольствия. В итоге глобальная продовольственная безопасность оказалась под угрозой. По словам Холстера, от острой нехватки продовольствия страдают 276 миллионов человек — «более чем в два раза больше, чем до пандемии».

Продолжается рост цен на удобрения, их не хватает на мировом рынке.

«Россия и Белоруссия являются одними из крупнейших производителей азотных и калийных удобрений. И их собственные национальные экспортные ограничения, и западные санкции против этих государств приводят к тому, что на мировой рынок поступит мало удобрений», — пояснил президент Yara.

Это может иметь «драматические последствия»: около половины населения мира не смогут прокормиться без удобрений, считает Свейн Торе Холсетер.