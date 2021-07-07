Ураган «Эльза» обрушится на Санкт-Петербург

Власти США распространили спутниковое видео урагана «Эльза», который обрушился на Карибские острова несколько дней назад. По нему видно, что на пути стихии находятся Сарасота, американский Санкт-Петербург и Тампа.

Ураган «Эльза» подходит к западному побережью Флориды.

Несколько дней назад мощный тропический шторм «Эльза» накрыл Карибские острова. Погибли несколько человек. Усилившись до урагана первой степени он угрожает разрушить все на своем пути в американском штате Флорида.

Вечером во вторник центр урагана находился в 165 километрах к юго-западу от Тампы. Он движется на север. Скорость ветра достигает 120 километров в час. «Эльза» может прийти в штат 7 июля около 15:00 по московскому времени. В 15 округах Флориды ввели режим чрезвычайной ситуации.

Американские СМИ пишут, что ураган может помешать разбору завалов рухнувшего здания в Майами. Подтверждена смерть 36 человек, 106 числятся пропавшими.