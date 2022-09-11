Ураган «Кей» обрушился на улицы Мексики | 360°

Мир 11 сентября 2022, 17:46 Поделиться Telegram

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Viber Ураган «Кей» обрушился на улицы Мексики Наводнение началось в Мексике из-за урагана «Кей» Pxhere

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В Мексику пришел мощнейший ураган «Кей». На столицу страны обрушились ливни. В городе началось наводнение, сообщило РИА ФАН.

Бурный поток грязной воды пронесся по улицам, как по трубам, и снес все на своем пути — автомобили и деревья.

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Тропический ураган «Кей» движется вдоль побережья Тихого океана. Максимальная скорость ветра превысила 60 километров в час.

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Информации о погибших и пострадавших пока не поступало.

Раньше сообщалось, что буря обрушилась на Сахалин со стороны Тихого океана, прошел сильный дождь. Ураганный ветер повалил деревья, а в Холмске сорвал с места остановочный павильон и протащил по улице. Видео происшествия появилось в соцсетях.

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