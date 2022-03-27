Упустил шанс: высокомерный поступок Зеленского возмутил Европу

Оценки лояльности, выставленные президентом Украины Владимиром Зеленским странам-членам ЕС, оттолкнуло Европу от решения ввести в отношении России новые санкции. Об этом стало известно немецкому изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung.

«В четверг вечером Зеленскому вновь представился шанс „воззвать к совести“ членов Европейского совета. Но на этот раз он его упустил. Более того, своей речью он настроил против себя глав некоторых правительств», — говорится в материале издания.

По словам авторов материала, Зеленский оценил помощь каждой конкретной страны в отдельности. Таким образом, Франция у него получила «четыре с минусом», Греция, Германия и Португалия по «тройке», а правительству Венгрии украинский лидер устроил «самую большую провокацию».

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что его страна выступает только на своей стороне и намерена держаться подальше от конфликта. Так он ответил на обращение президента Украины Владимира Зеленского, недовольного отказом Венгрии поддержать санкции против России. Венгерские власти, в частности, выступили против расширения санкций на энергосектор и закрытия неба над Украиной. Также страна не поставляет в Киев оружие, потому что хочет «защитить собственные национальные интересы».