  • УПЦ решила прекратить евхаристическое общение и сослужение с духовенством Элладской Церкви

    29 октября 2019, 19:00

    Ольга Ситникова

    УПЦ планирует разорвать евхаристическое общение и сослужение с духовенством Элладской Церкви. Решение рассмотрят на заседании Священного Синода, сообщил «Царьград» со ссылкой на Отдел внешних церковных связей Украинской Православной Церкви.

    Ранее Элладская Церковь фактически признала раскольническую структуру ПЦУ.

    «Данное решение является ножом в спину канонической Украинской Православной Церкви, которая все годы страдала от церковного раскола и продолжает страдать от раскольников и сегодня, отстаивая канонический порядок в Церкви», — заявила каноническая Украинская Православная Церковь.

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    По сообщению Отдела внешних церковных связей УПЦ, Украинская Церковь готовится принять решение о разрыве евхаристического общения с духовенством Элладской Православной Церкви.

    «Жаль, что интересы греческой солидарности, которые сегодня фактически стали проявлением этнофилетизма, выше интересов всей полноты Православия. Жаль, что геополитические и политические факторы взяли верх над Православной Церковью в Элладе, которая подверглась внешнему давлению», — подчеркнули представители канонической УПЦ.

    Ранее члены Священного Синода ознакомились с документами внеочередного Собора иерархии Элладской православной церкви, опубликованными в СМИ. Они изучили коммюнике Собора и доклад Блаженнейшего архиепископа Афинского и всей Эллады Иеронима «Автокефалия церкви Украины». В официальном сообщении предлагается признать «автокефалию Православной церкви независимой Украинской республики».