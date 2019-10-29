УПЦ решила прекратить евхаристическое общение и сослужение с духовенством Элладской Церкви

Ранее Элладская Церковь фактически признала раскольническую структуру ПЦУ.

«Данное решение является ножом в спину канонической Украинской Православной Церкви, которая все годы страдала от церковного раскола и продолжает страдать от раскольников и сегодня, отстаивая канонический порядок в Церкви», — заявила каноническая Украинская Православная Церковь.

Синод оборвал диалог с признавшими ПЦУ архиереями Элладской церкви Подробнее

По сообщению Отдела внешних церковных связей УПЦ, Украинская Церковь готовится принять решение о разрыве евхаристического общения с духовенством Элладской Православной Церкви.

«Жаль, что интересы греческой солидарности, которые сегодня фактически стали проявлением этнофилетизма, выше интересов всей полноты Православия. Жаль, что геополитические и политические факторы взяли верх над Православной Церковью в Элладе, которая подверглась внешнему давлению», — подчеркнули представители канонической УПЦ.

Ранее члены Священного Синода ознакомились с документами внеочередного Собора иерархии Элладской православной церкви, опубликованными в СМИ. Они изучили коммюнике Собора и доклад Блаженнейшего архиепископа Афинского и всей Эллады Иеронима «Автокефалия церкви Украины». В официальном сообщении предлагается признать «автокефалию Православной церкви независимой Украинской республики».