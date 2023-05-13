13 мая 2023, 17:53
УПЦ рассказала в ООН об убийствах священников на Украине
Епископ УПЦ Гедеон заявил в Совбезе ООН об убийствах священников на Украине
Служителей канонической Украинской православной церкви при попустительстве киевских властей не только избивают, но и убивают. Такое заявление сделал экс-наместник Десятинного монастыря в Киеве епископ Макаровский Гедеон (Харон) в Совете Безопасности ООН, сообщило РИА «Новости».
«Закрываются храмы, избивают и убивают священнослужителей, оскорбляют их невозможно», — отметил владыка.
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По его словам, Украинскую православную церковь Московского патриархата сегодня унижают всеми возможными и невозможными средствами, ее святыни оскверняют.
В монастыри, где люди веками возносили молитвы, заводят собак. В качестве примера епископ привел Киево-Печерскую лавру и Десятинный монастырь.
«И все это покрывается властями Украины», — резюмировал бывший наместник монастыря.
Накануне Ленинский районный суд Кировограда осудил на три года экс-митрополита Кировоградского и Новомиргородского Иоасафа и секретаря епархии Романа Кондратюка.
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